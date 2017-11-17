Cng'li Otobüsler Düzce'de

Düzce Belediyesi toplu taşıma filosuna CNG'li otobüsler eklemeye devam ediyor.



Düzce Belediyesi tarafından, yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere bir süre önce alınan doğalgaz (CNG) yakıt sistemi olan 13 yeni otobüs İstanbul'dan Düzce'ye ulaştı. Yeni gelen 13 CNG'li otobüslerin 8 tanesi 12 metre boyunda, 5 tanesi 18 metre boyunda, körüklü olmak üzere hizmete girecek.



Rahat, güvenli ve temiz yakıtlı olarak gelen CNG'li otobüsler, Düzce'nin her kış boğuştuğu hava kirliliğine karşı yürütülen çözüm odaklı çalışmaların da bir halkası olacak. Bu doğrultuda, ısınmada olduğu gibi ulaşımda da doğalgaza geçilerek, kirliliğin en aza indirgenmesi hedefleniyor. Yeni hizmete girecek doğalgazlı otobüslere yönelik şehir içi ulaşımındaki güzergahların belirlenmesi için de çalışmalar yürütülüyor. - DÜZCE