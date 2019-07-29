CNBC-Grab SoftBank aracılığıyla Endonezya'ya 2 milyar dolar yatırım yapacak

Güneydoğu Asya merkezli araç paylaşım uygulaması Grab, SoftBank Group fonları aracılığıyla gelecek beş yıl içinde Endonezya'ya 2 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

CNBC'de yer alan habere göre, Endonezya'nın dijital altyapı çalışmalarına yönelik yapılacak olan yatırım kapsamında yerel kentlerde gelecek nesil elektrikli ulaşım araçları ve yolları inşa edilmesi ve sağlık alanı gibi önemli hizmetlerin geliştirilmesi planlanıyor.

SoftBank Yönetim kurulu Başkanı Masayoshi Son, yatırımla ilgili şunu söyledi:

"Endonezya'nın teknoloji sektörü büyük potansiyele sahip. Grab aracılığıyla Endoneza'nın geleceğine 2 milyar dolar yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyuruyorum."

Kaynak: DHA