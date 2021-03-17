CNBC-Bitcoin fonu sunan ilk büyük ABD bankası Morgan Stanley

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, akredite varlık yönetimi müşterilerine Bitcoin ile ilgili en az bir fona erişim sunmaya başlayan ilk büyük ABD bankası oldu.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, akredite varlık yönetimi müşterilerine Bitcoin ile ilgili en az bir fona erişim sunmaya başlayan ilk büyük ABD bankası oldu.

CNBC'nin bankanın iç haberleşme notuna dayandırılan haberine göre, Morgan Stanley, servet yönetimi birimi aracılığıyla, gelişmekte olan bir yatırım yapılabilir varlıkların arasında kripto para birimlerinin de olabileceğini gösteren bir not yayınladı.

Nota göre, Morgan Stanley'in, şirketin elinde bulunan varlıklarında en az 2 milyon dolarlık varlığa sahip "agresif risk toleransı" olan kişiler için hizmet sunmayı düşündüğünü belirten bir dahili nota atıfta bulunuldu. Buna göre, söz konusu iki fonu içeren hizmet Galaxy Digital, üçüncüsü FS Investments ve NYDIG üzerinden verilecek.Ancak konu teklife geldiğinde bazı kısıtlamalar olduğu bildiriliyor. Yatırım firmalarının, yeni hisseye hak kazanmak için bankada en az 5 milyon dolara sahip olması ve hesaplar altı aydan da önce açılmış olması gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı