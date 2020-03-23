ÇMO: "Korona virüsü atıkları ekolojik felakete yol açabilir" Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünden korunmak için yüz maskesi takmanın, tek kullanımlık eldiven kullanmanın büyük miktarda atığın ekolojik bir felaket olma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünden korunmak için yüz maskesi takmanın, tek kullanımlık eldiven kullanmanın büyük miktarda atığın ekolojik bir felaket olma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi (ÇMO) tarafından korona virüs salgınıyla birlikte atık miktarında ve çeşitliliğindeki artışa ilişkin açıklama yapıldı. Korona virüsünden korunmak için yüz maskesi takmanın, tek kullanımlık eldiven kullanmanın dünyadaki birçok insan için günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldiği ancak tek kullanımlık ürünlerin bir kenara atılırken oluşan büyük miktarda atığın ekolojik bir felaket olma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

"Atık Yönetimi eklenmeli"

Korona virüsü salgını için alınan tedbirlere "Atık Yönetimi" başlığının da eklenmesi gerektiği belirtilerek, "Halkımız atıklarını Geri Dönüşebilir Atık, Evsel Atık ve Tıbbi Atık olarak en az 3'e ayırmalıdırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarına, sitelere ve belediyelerin belirleyeceği korunaklı noktalara tıbbi atıklar için özel konteynerler yerleştirilmeli ve yeni bir toplama sistemi oluşturulmalıdır. Tek kullanımlık maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılması sağlanmalıdır. Yeni sistemle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır" denildi.

Açıklamada, "İngiliz Kamu Sağlığı Biriminin raporunda Korona virüsünün 72 saat atıklarda aktif olduğu yer alırken ülkemizde yaklaşık 500 bin sokak toplayıcısı, çöp konteynerlerinden geri dönüşebilir atıkları toplamaya devam etmektedir. Sokak toplayıcılarının Covid-19 gibi birçok hastalığa bulaşma ve bulaştırma riskinin yüksek olduğu unutulmamalı, gerekli önlemler alınmalıdır. Yaşamımızı sürdürebilmek adına yaptığımız faaliyetlerin, çevresel felaketlere neden olmasının önüne geçmek için atıklarımızı iyi tanımalı, türüne uygun olarak kaynağında doğru ayrıştırmalıyız. Bu süreçte hem halk hem de yerel yönetimler işbirliği içinde üzerine düşen ödevleri yerine getirmelidir. Aksi taktirde kirlettiğimiz her alan bize yaşam tehdidi olarak dönecektir" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA