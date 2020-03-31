ÇMO Başkanı Ünver: "Atıklarımız bulaşıcı hastalık riski taşımamalıdır"
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Antalya, Güncel

ÇMO Başkanı Ünver: "Atıklarımız bulaşıcı hastalık riski taşımamalıdır"

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver, "Korona virüsü sebebiyle halkımızın büyük çoğunluğunun, uzmanların uyarılarını hiçe sayarak gereksiz yere kullandığı maske ve eldivenler tıbbi atık olarak işlem görmesi gerekirken, yine halkımızın bilinçsizliği veya...

31.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:45
ÇMO Başkanı Ünver:

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver, "Korona virüsü sebebiyle halkımızın büyük çoğunluğunun, uzmanların uyarılarını hiçe sayarak gereksiz yere kullandığı maske ve eldivenler tıbbi atık olarak işlem görmesi gerekirken, yine halkımızın bilinçsizliği veya belediyelerimizin gerekli alternatif toplama sistemini yaratamamasından dolayı, evsel atıklarla birlikte toplanmaktadır. Bu atıklar, korona virüsü yanında diğer salgın hastalık risklerini artırmaktadır" dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver, korona virüsle mücadele kapsamında atıkların önemine dikkat çekti. Çevre Yönetim Hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının, bu salgının önlenmesi ve devamında önemli bir aktör olduğunu dile getiren Ünver, "Havaya, toprağa ve suya karşı sorumluluğumuzu unutmamalıyız. Şehirlerimizde gerçekleştirilen cadde ve sokakların kimyasallarla yıkanması, açık ve kapalı alanların gereksiz yere ilaçlanması gibi uygulamalar, kimi uzmanların da belirttiği gibi Korona virüsü pandemisini önleyici uygulamalar olarak gözükmemektedir. Bununla birlikte, buralarda gereksiz yere kullanılan kimyasallar, toprağa ve dolaysıyla yer altı suyuna, kanalizasyon sistemlerine ve dolaysıyla arıtma tesislerine, yağmur suyu toplama kanallarıyla aracılığıyla kimyasal olarak arıtılmadan akarsu ve denizlere ve hava yoluyla her türlü alıcı ortama doğrudan karışmaktadır" şeklinde konuştu.

"İçme suyu tesislerinde virüs kontrol mekanizması"

"Hava alternatifi olmayan yegane yaşam kaynağımız, toprak sadık dostumuz ve ekmeğimiz, denizler yemeğimiz ve bacasız sanayimiz, akarsular, bugünkü su rezervimiz, yeraltı suları gelecekteki kaynağımızdır" diyen Ünver, "Halkımızın yüzde 28'i su kısıtı, yüzde 35'i su fakiri olarak nitelendirilen bölgelerde yaşamaktadır. Özellikle suyun gereksiz kullanımı ve su kaynaklarını kirletici faaliyetler, su kaynaklarımız üzerine önemli bir stres oluşturmaktadır. Kimi güncel yayınlara göre, korona virüsünün kanalizasyon sisteminde görüldüğü belirtilmektedir. Söz konusu virüsün, akarsu, göller ve denizlere karışmasının önüne geçmek ve içme suyu olarak tekrar halkımıza sunulmasının önüne geçmek için hem atık su arıtma tesislerinde hem de içme suyu arıtma tesislerinde virüs için kontrol mekanizması oluşturulması, arıtma tesislerinde çalışan personellerin virüs hakkında bilgilendirilmesinin ve virüsün buralardan tekrar yayılmaması için tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu düşünülmektedir" diye belirtti.

"Atıklarımız bulaşıcı hastalık riski taşımamalıdır"

Atık toplama hizmetinin birçok belediyede hassasiyetle yapılmaya çalışılsa da hala yeterli seviyede olmayan belediyelerin bulunduğu aktaran Ünver, "Korona virüsü sebebiyle halkımızın büyük çoğunluğunun, uzmanların uyarılarını hiçe sayarak gereksiz yere kullandığı maske ve eldivenler tıbbi atık olarak işlem görmesi gerekirken, yine halkımızın bilinçsizliği veya belediyelerimizin gerekli alternatif toplama sistemini yaratamamasından dolayı, evsel atıklarla birlikte toplanmaktadır. Bu atıklar, korona virüsü yanında diğer salgın hastalık risklerini artırmaktadır. Dolayısıyla, evsel atıkları, ambalaj atıklarını, tehlikeli atıkları ve tıbbi atıkları toplayan görevlilerin bulaşıcı hastalıklardan korunması için koruyucu iş elbisesi, maske ve gözlük kullanması ve belediyelerimizin maske ve eldiven başta olmak üzere tıbbi atıkları ayrıca toplamak için bir sistem geliştirmesi gerekli görülmektedir. Bugün sağlık personellerimiz başta olmak üzere tüm meslek gurupları korona ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelede havanın, toprağın ve suyun temiz kalmasını; salgının ikinci bir dalga olarak büyümemesi veya gelecekte başka zaaflara yol açmaması için bir gerekliliktir. İl Pandemi Kurullarında çevre ve atık yönetimi öncelikli başlıklar arasında yer almalıdır. Çevre mühendislerinin uzmanlıklarından yararlanılmalıdır. Korona nedeniyle işletmelerin, çevre danışmanlık hizmet alımlarını durdurma eğilimi göstermesi ilerleyen dönemde olumsuz çevresel etkilere sebep olacağı unutulmamalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır" mesajını verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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