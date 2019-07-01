ÇMKM başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi

ÇMKM başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi

Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi.

ÇMKM başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi

Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi.

Kilis Belediye Meclisi salonunda Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un başkanlığında toplanan belediye meclisinde Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına 3 kişi aday oldu. 78 kişinin oy kullandığı seçimlerde Mevcut Başkan Mehmet Kara 31 oy, Hakkı Gündoğmuş 29 oy, Mehmet Arslan ise 23 oy aldı. 1 oy boş çıkarken, 4 oyda geçersiz sayıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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