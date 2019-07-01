ÇMKM başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi
Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi.
Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi.
Kilis Belediye Meclisi salonunda Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un başkanlığında toplanan belediye meclisinde Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına 3 kişi aday oldu. 78 kişinin oy kullandığı seçimlerde Mevcut Başkan Mehmet Kara 31 oy, Hakkı Gündoğmuş 29 oy, Mehmet Arslan ise 23 oy aldı. 1 oy boş çıkarken, 4 oyda geçersiz sayıldı. - KİLİS
Kaynak: İHA
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Son Dakika Haberleri
16:26 (Teslim olma anı görüntüsüyle) MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ POLİS VAZGEÇİRDİ