Türkiye, Mısır'da düzenlelen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Sharm El Sheikh şehrinde düzenlenen organizasyonda 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Organizasyonda 4x100 metre erkeklerde Tuğcan Kaytar, Yiğit Yılmaz, Emre Çolaklar ve Onur Berke Kuyumcu'dan oluşan milli takım, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyaya ulaştı. Milli sporculardan Onur Berke Kuyumcu 50 metre su üstünde, Beril Ülker, Onur Berke Kuyumcu, Miray Tuncel, Yiğit Yılmaz'dan oluşan milli takım ise 4x50 metre su üstü karışık bayrak yarışında kürsünün ikinci basamağına çıktı.

Bronz madalyalar ise kadınlar kategorisi 50 metre su üstünde Beril Ülker ile 100 ve 200 metre su üstünde iki kez kürsüye çıkan Tuğcan Kaytar'dan geldi.

Kaynak: AA