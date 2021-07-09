CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcular, yurda döndü
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CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcular, yurda döndü

CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcular, yurda döndü
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Rusya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılan milli takım, yurda döndü.

Rusya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılan milli takım, yurda döndü.

Başkent Moskova'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesini, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yetkilileri, sporcuların aileleri ve sporseverler karşıladı.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, "Paletli yüzmede gençlerden sonra büyüklerde de dünya şampiyonluğunu kazanmanın ayrı bir heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Milli sporcumuz Derin Toparlak'a tüm su altı topluluğu ailesi adına teşekkür ediyorum. Bizlere tarifsiz bir gurur yaşattı. Milli takım sporcularımız ve antrenörlerimiz Rusya'daki Dünya Şampiyonası'nda ellerinden gelen çabayı ortaya koydu. Ancak bu, gelecekteki uluslararası yarışmalar için çok önemli bir kazanım ve tecrübe oldu. Yeni Derinler göreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli sporcu Derin Toparlak ise "Azimli ve kararlıydım, şampiyonluğu alacağıma inancım tamdı. Sonunda dünya şampiyonu oldum. Antrenörüme, aileme, federasyonumuza ve bu başarımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkeme böylesine bir başarıyla döndüğüm için çok mutluyum." diye görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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