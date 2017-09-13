Cm Expo İş-İnşaat Makineleri Fuarı 4 Ekim'de Antalya'da Açılıyor

Cm Expo İş-İnşaat Makineleri ve Ekipmanları Fuarı 4 Ekim'de Antalya'da açılacak. Fuar Organizatörü Utku Bengisu, "22 Afrika ülkesinden ilk defa ülkemize gelecek olan 400 ticaret erbabı kendi ülkelerinde satacakları makine alternatifleri ile alakalı Türk ve yerli üreticiler ile bayilik anlaşmaları yapmaya çalışacaklar" dedi.



Antalya'da düzenlenecek olan Cm Expo İş-İnşaat Makineleri ve Ekipmanları Fuarı lansmanı Ankara'da yapıldı. Fuarın Organizatörü Utku Bengisu, "4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde 200 yerli iş ve inşaat makineleri üreticilerimizle 42 bin metre kare alanda Cm Expo İş-İnşaat Makineleri ve Ekipmanları Fuarı'nı gerçekleştiriyoruz. Bu fuarı diğer fuarlardan ayıran en temel özellik katılımcıların tamamına yakını Türkiye'de üretim yapan yerli ve milli firmalardan oluşması" diye konuştu.



"Fuarı iki amaçla düzenledik" diyen Bengisu, "Birinci amacımız yerli iş makinelerinin kullanımının özendirilmesi. Çünkü yılda 5 milyar dolar üzerinde bir ithalat giderimiz var. İkinci amacımız ise üretim yapan firmaların ihracat faaliyetlerini desteklemek. Onun için Ekonomi Bakanlığımız himayesinde bu fuarın içinde bir alım heyeti düzenledik. Bu heyet içinde hayatında hiç Türkiye'ye gelmemiş ama işi makine satmak olan ticaret erbabı 400 firmayı ülkemize davet ettik. 22 Afrika ülkesinden ilk defa ülkemize gelecek olan 400 ticaret erbabı kendi ülkelerinde satacakları makine alternatifleri ile alakalı Türk ve yerli üreticiler ile bayilik anlaşmaları yapmaya çalışacaklar. Bu anlamda Türkiye'de üretimini yapmış şirketini büyütmek isteyen yerli imalatçıyı ve ihracatçıyı Afrika pazarıyla Antalya'da buluşturmayı hedefledik. Bu organizasyonumuzu Ekonomi Bakanlığı kendi himayesine alarak özel bir iş gerçekleştirdi. Fuarın Afrika'dan gelecek tüm misafir masraflarını Ekonomi Bakanlığı karşılayacak. Misafirlerimiz aklınıza gelebilecek, beton makinelerinden araç üstü vinçlerine, yol ve tünel makinelerinden kamyon treyler gruplarına kadar her türlü makine alternatifini bu fuarda bulabilecekler. Fuara giriş ücretsiz olacak" dedi.



Fuarın lansmanının Ankara'da yapılmasının amacını da anlatan Bengisu, "Bu lansman, Afrika'nın Türkiye'de yerleşik Büyükelçi ve Ticaret Müşavirlikleri ile fuar hakkında konuşmak için düzenlendi" dedi. - ANKARA