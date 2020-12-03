Cluj - CSKA Sofya UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi olacak?
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Cluj - CSKA Sofya UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi olacak?

03.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:40
Cluj - CSKA Sofya UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi olacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Cluj - CSKA Sofya Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Cluj - CSKA Sofya maçıdır. Peki Cluj - CSKA Sofya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

CLUJ - CSKA SOFYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cluj - CSKA Sofya maçı 3 Aralık Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

CLUJ - CSKA SOFYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cluj - CSKA Sofya maçının Türkiye kanallarında yayını bulunmuyor.

CLUJ - CSKA SOFYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu, Cluj'da oynanacak.

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