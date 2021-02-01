Clubhouse uygulaması nedir, nasıl üye olunur? Clubhouse uygulamasına üyelik ücretli mi? Nasıl giriş yapılır?

Sosyal medya kullanıcılarının gündemine gelen bir diğer uygulama Clubhouse uygulaması oldu. Clubhouse uygulaması şuan için sadece iOS kullanıcıları için mevcuttur. İlerleyen zamanlarda Android için çıkacak mı bilinmiyor. Peki Clubhouse uygulaması nedir, nasıl üye olunur, nereden indirilir? Clubhouse uygulamasını kimler kullanıyor?

Clubhouse uygulaması detayları merak ediliyor. Uygulama kaç MB 'dır? Clubhouse uygulamasına kimler ve nasıl üye olabilir? Clubhouse uygulaması hangi devlet adamları kullanıyor? Tüm dünyada aktif mi? Clubhouse uygulaması nedir, ne işe yarar? Clubhouse ne demek?

CLUBHOUSE UYGULAMASI NEDİR?

Mart 2020'de Twitter'a "sesli alternatif" olarak çıkan ve sadece davetle üye olunabilen uygulamanın haftalık aktif kullanıcı sayısının 2 milyona ulaştığı açıklandı. Uygulamada müzik, sinema, kültür, teknoloji ve güzellik gibi konuların konuşulduğu pek çok sohbet odası var.

Her kullanıcıya bir kişiyi davet etme hakkı veriliyor. Uygulamayı kullanma sıklığına bağlı olarak bu sayı zaman içinde dörde kadar çıkabiliyor. Kullanıcıların "ellerine kaldırarak" söz aldığı uygulama sadece Apple'ın uygulama mağazasından indirilebiliyor.

Uygulamanın gördüğü ilgi, koronavirüs salgınının küresel çapta sosyal iletişimi sınırlamasına ve "sohbet sıcaklığı" sunabilecek bir alternatif olmasına bağlanıyor.

ABD'de aralarında Oprah Winfrey, Ashton Kutcher, Drake ve Jared Leto gibi çok sayıda ünlünün üye olduğu uygulamanın Japonya'da bir numaraya yükselmesinde ülkenin en büyük alışveriş sitesinin sahibi Yusaku Maezawa'nın büyük payı olduğu belirtiliyor.

CLUBHOUSE UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ? NASIL ÜYE OLUNUR?

Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının tam tersine davetiye sistemiyle üye kabul ediyor. Bunun için eğer siz bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız daha öncesinde üye olan bir kullanıcının size davetiye göndermesi gerekiyor. Fakat bunun dışında davetiyesiz ve telefon numarasıyla kayıt olmak isteyenler, bekleme listesine alınıyor. Eğer sıra gelirse üye olarak Clubhouse'a giriş yapabiliyor. Yani hemen üye olmak için davetiye gerekiyor. Ama eğer beklerim derseniz davetiyesiz de üye olabilirsiniz.