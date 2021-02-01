Clubhouse nedir? Clubhouse davetiyesi nasıl alınır?

Son günlerde Clubhouse adlı uygulama sosyal medyada gündem oldu. Tanınmış birçok isim paylaşım yaparak kendi takipçilerini de bu mecraya davet etti. Clubhouse uygulaması çeşitli sohbet odalarının bulunduğu ve davetiye koduyla girilen bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Peki ama Clubhouse kimin, güvenli mi?





İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Clubhouse Paul Davison ve Rohan Seth'in kurduğu Alpha Exploration tarafından geliştirilmiştir. Uygulama Nisan 2020'de gün yüzüne çıksa da Aralık 2020 itibarıyla uygulama yaygınlaştı ve 600 bin kayıtlı kullanıcı yer aldı. Günümüzde kayıtlı kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor. Uygulamaya yalnızca davetiye koduyla erişiliyor. Paul Davison ve Rohan Seth'in kurduğu Alpha Exploration'ın ürünü Clubhouse'daki etkinlikler, bir süredir Twitter paylaşımlarında yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaya başladı. Karantina saatlerinde, kullanıcılar Clubhouse'da bir araya geliyor ve birbirinden farklı konuları birlikte değerlendiriyor.

Clubhouse'a kayıt olmadan önce bilmeniz gereken detaylar:

-Profil oluştururken ideal açıklama metni uzunluğu 2 satır olmalı,

-İlgi alanlarınızı doğru seçmelisiniz,

-Davetiye haklarınızı doğru kişilerde kullanmanız gerekiyor,

-Hangi türde sohbet odası oluşturacağınıza önceden karar verin,

-Bir sohbet etkinliği planlayabilir, plananlan etkinlikleri takvime ekleyebilirsiniz,

-Henüz Türkiye'de pek keşfedilmeyen Club sistemi uygulamanın en büyük artılarından,

-Engellediğiniz kişilerin bulundukları odaları göremez, katılamazsınız (Karşı taraf için de geçerli),

-Clubhouse'a bir bağış sistemi de gelecek,

-Twitter ve Instagram hesaplarınızı profilinize ekleyebilirsiniz.

BAĞIŞ SİSTEMİ GELECEK

Şu an kullanılabilir olmasa da Clubhouse'ta da bir bağış sistemi bulunacak. Bu sistem sayesinde Clubhouse'ta düzenli içerik üreten, sohbet odaları oluşturan kişilere bağış gönderilebilecek. Bağış sistemiyle birlikte, platformdaki içerik üretme hızının ve kalitesinin değişmesi bekleniyor.

DİĞER SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZI BAĞLAYABİLİRSİNİZ

Clubhouse için oluşturduğunuz profilinizi Twitter ve Instagram hesaplarınız ile bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede oluşturduğunuz sohbet odalarının davetlerini diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir, Clubhouse'taki kullanıcıların size daha kolay ulaşmasını sağlayabilirsiniz.





17 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLER KULLANIYOR

Clubhouse her geçen gün yeni özellikleriyle kullanıcının karşısına çıkıyor. Uygulamayı AppStore'dan indirebilirsiniz.& ; Davetiye koduyla uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Uygulamanın 17 yaş üzeri kişiler tarafından kullanıldığı biliniyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin