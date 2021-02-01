CLUBHOUSE MEDYADA DEVRİM Mİ, EVRİM Mİ?

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Nedir bu ClubHouse? Kimler var? Nasıl üye olunabiliyor? Ne konuşuluyor? ClubHouse'daki 'odalar' nedir? Elon Musk, hangi profil fotoğrafıyla uygulamayı ti'ye aldı? Davetiye almak için ünlü olmak mı gerekiyor? 'Hangi ünlü daha yakışıklı?' anketimiz sonuçlandı, kim kazandı? Sonuç sürpriz oldu mu? Boğaziçi'nde cuma günü yaşanan olaylar hangi aşamada? Ordu'da savcı ve yurttaş neden davalık oldu? Bir jigolo çetesi daha çökertildi, katılanlar kazıklanmış mıydı? Bugün itibari ile zam gelen ürünler ve devlet hizmetleri hangileri oldu? Alkol ve sigaraya yine hangi kısıtlamalar gelecek? Hangi başarılı şef, Nusret'in 'elçi' olmasını eleştirdi? Bugün toplanacak Kabine yeni kısıtlamalar ya da esnetmeler açıklayacak mı? Vedat Milor, restoranlarla ilgili hangi temennide bulundu? Fransa'da 100 kişilik parti nasıl basıldı? NBA'de aylar sonra oynanan seyircili maça taraftarlar nasıl alındı? GameStop olayında son durum nedir? ABD'de polisin yine hangi hareketi skandal oldu? ABD'nin sevilen dizisi 'Sex and the City' hangi senaryo ile geri döneceğini açıkladı? Çin'de uçak yolcuları, ekstra bagaj ücreti öadememek için kaç kilo portakalı yedi? Yıldız futbolcu Lionel Messi'nin dudak uçuklatan sözleşmesi El Mundo gazetesi tarafından manşete taşındı; Messi günde kaç bin (milyon?) euro kazanıyor? Putin'in sarayı olarak lanse edilen saray kimin çıktı? Cüneyt Özdemir, Türkiye ve dünyada yeni haftanın gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

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Kaynak: DailyMotion.com