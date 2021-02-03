Clubhouse davetiye nasıl alınır? Clubhouse uygulaması nedir, nasıl üye olunur? Clubhouse herkes üye olabilir mi, ücretsiz mi?

Clubhouse nasıl üye olunur? Clubhouse nedir? Clubhouse davetiyesi nasıl alınır, yaş sınırlaması var mı? Clubhouse uygulaması sesli sohbet edilen bir uygulama. Clubhouse davetiye nasıl alınır? Clubhouse uygulaması nedir, nasıl üye olunur? Clubhouse herkes üye olabilir mi, ücretsiz mi?

Son günlerde Clubhouse adlı uygulama sosyal medyada gündem oldu. ClubHouse uygulamasını iOs işletim sistemine ait telefonlarda kullanabilirsiniz. Tanınmış birçok isim paylaşım yaparak kendi takipçilerini de bu mecraya davet etti. Clubhouse uygulaması çeşitli sohbet odalarının bulunduğu ve davetiye koduyla girilen bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Peki ama Clubhouse kimin, güvenli mi? Telefonunuzda yer alan mağazalardan Clubhouse indirildikten sonra üye olunmaktadır. Peki ama Clubhouse nedir?

CLUBHOUSE UYGULAMASI NEDİR?

Clubhouse Paul Davison ve Rohan Seth'in kurduğu Alpha Exploration tarafından geliştirilmiştir. Uygulama Nisan 2020'de gün yüzüne çıksa da Aralık 2020 itibarıyla uygulama yaygınlaştı ve 600 bin kayıtlı kullanıcı yer aldı. Günümüzde kayıtlı kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor. Uygulamaya yalnızca davetiye koduyla erişiliyor. Paul Davison ve Rohan Seth'in kurduğu Alpha Exploration'ın ürünü Clubhouse'daki etkinlikler, bir süredir Twitter paylaşımlarında yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaya başladı. Karantina saatlerinde, kullanıcılar Clubhouse'da bir araya geliyor ve birbirinden farklı konuları birlikte değerlendiriyor.

Clubhouse'a kayıt olmadan önce bilmeniz gereken detaylar:

-Profil oluştururken ideal açıklama metni uzunluğu 2 satır olmalı,

-İlgi alanlarınızı doğru seçmelisiniz,

-Davetiye haklarınızı doğru kişilerde kullanmanız gerekiyor,

-Hangi türde sohbet odası oluşturacağınıza önceden karar verin,

-Bir sohbet etkinliği planlayabilir, plananlan etkinlikleri takvime ekleyebilirsiniz,

-Henüz Türkiye'de pek keşfedilmeyen Club sistemi uygulamanın en büyük artılarından,

-Engellediğiniz kişilerin bulundukları odaları göremez, katılamazsınız (Karşı taraf için de geçerli),

-Clubhouse'a bir bağış sistemi de gelecek,

-Twitter ve Instagram hesaplarınızı profilinize ekleyebilirsiniz.

CLUBHOUSE'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.

Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.

Popülerliği günden güne artan uygulamanın Android cihazlar için de geliştirilmekte olduğunu belirtiliyor.

CLUBHOUSE ÖZELLİKLERİ

Şu an kullanılabilir olmasa da Clubhouse'ta da bir bağış sistemi bulunacak. Bu sistem sayesinde Clubhouse'ta düzenli içerik üreten, sohbet odaları oluşturan kişilere bağış gönderilebilecek. Bağış sistemiyle birlikte, platformdaki içerik üretme hızının ve kalitesinin değişmesi bekleniyor.

DİĞER SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZI BAĞLAYABİLİRSİNİZ

Clubhouse için oluşturduğunuz profilinizi Twitter ve Instagram hesaplarınız ile bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede oluşturduğunuz sohbet odalarının davetlerini diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir, Clubhouse'taki kullanıcıların size daha kolay ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

CLUBHOUSE YAŞ SINIRLAMASI VAR MI?

Clubhouse her geçen gün yeni özellikleriyle kullanıcının karşısına çıkıyor. Uygulamayı AppStore'dan indirebilirsiniz. Davetiye koduyla uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Uygulamanın 17 yaş üzeri kişiler tarafından kullanıldığı biliniyor.