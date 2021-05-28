Clubhouse Android sürümü çıktı mı? Clubhouse Android'de son yaşananlar

Ses uygulaması Clubhouse bu yılın başlarında çok modaydı, ancak etrafındaki vızıltıların dağılmaya başladığına dair işaretler var. Yeni veriler, Clubhouse uygulama kurulumlarının sayısının birkaç olası nedenden ötürü son iki ayda önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor. Bunlar yaşanırken Clubhouse Android sürümü merak ediliyor. Peki, Clubhouse Android sürümü çıktı mı? İşte Clubhouse Android'de son yaşananlar

Android kullanıcılarının merakla beklediği Clubhouse uygulaması geldi. Kullanıcılar davetle girilebilen bu platforma üye olabilecek. Şimdiye kadar sadece iOS tabanlı cihaz sahipleri Clubhouse kullanabiliyordu.

CLUBHOUSE ANDROİD SÜRÜMÜ ÇIKTI MI?

Bir yılı aşkın iOS ayrıcalığının ardından, sosyal ses platformu Clubhouse Android uygulamasını yayınlıyor. ABD'de Google'ın mobil işletim sisteminde beta olarak sunulacak ve kullanıcıların yalnızca sesli sohbet odalarına kaydolmalarına ve katılmalarına olanak tanıyacak.

Şirket bir blog yazısında, "Önümüzdeki birkaç haftadaki planımız, topluluktan geri bildirim toplamak, gördüğümüz sorunları düzeltmek ve daha geniş bir alana yaymadan önce ödemeler ve kulüp oluşturma gibi birkaç nihai özellik eklemek için çalışıyoruz" dedi.

Şirket, topluluğunun açık ara en büyük talebi olduğunu söylediği Android uygulamasının, önümüzdeki günlerde ve haftalarda diğer İngilizce konuşulan pazarlara ve dünyanın geri kalanına sunulacağını söyledi. ABD dışındaki kullanıcılar, Android uygulaması kendi bölgelerinde mevcut olduğunda bilgilendirilmek üzere Google Play mağazasındaki Clubhouse sayfası aracılığıyla erişim için ön kayıt yapabilecekler.

Ancak, Clubhouse, platformun şimdilik sadece davetle kalacağını söylüyor, bu da şirketin "büyümeyi ölçülü tutma çabasının bir parçası olarak" hala kimseye açık olmadığı anlamına geliyor. Yaz boyunca şirket, uygulamanın altyapısını oluştururken bekleme listesine alınan milyonlarca iOS kullanıcısını taşımaya başlamayı planlıyor.

Sınırlı erişime rağmen Clubhouse, Silikon Vadisi'nin etrafına dağılmış risk sermayesi kalabalığıyla erken dönemdeki popülaritesi sayesinde önemli bir vızıltı yarattı. Şirket yakın zamanda yeni bir finansman turundan sonra 4 milyar dolar değerindeydi.

Bununla birlikte, bu erken heyecan, birçok büyük teknoloji şirketinin kendilerine ait benzer ses özelliklerini başlatmakla ilgilendiği anlamına geldi. Twitter zaten kendi Spaces özelliğini kullanıma sundu, Discord Stage Channels'ı ekledi ve Facebook, Spotify, Slack, LinkedIn ve Reddit, hizmetlerine benzer yalnızca ses özellikleri eklemenin çeşitli aşamalarında.

Şirket, Android uygulamasını duyuran gönderisinde platformun beklenenden daha hızlı büyüdüğünü kabul etti. Gönderide, "Yük, sistemlerimizi vurguladığından, yaygın sunucu kesintilerine ve bildirim hatalarına neden olduğu ve erken keşif algoritmalarımızın sınırlarını aştığı için bunun dezavantajları vardı" dedi. "Bu, odağımızı normalde odaklanmak istediğimiz topluluk buluşmaları ve ürün özellikleri yerine işe almaya, tamir etmeye ve şirket oluşturmaya kaydırmamızı sağladı." açıklamasında bulundu.

Kulübünün altında bir yıldan fazla süredir olan Clubhouse, dikkatini yaratıcıları kendi platformuna çekmeye çevirdi ve kısa süre önce platformda 50 ses şovu finanse ettiğini görecek bir hızlandırıcı programın sonuçlarını duyurdu . Şimdi, Android'de piyasaya sürülmesiyle, Clubhouse nihayet ABD kullanıcılarının dünyanın en büyük akıllı telefon işletim sistemine davet edilmesine izin veriyor.

CLUBHOUSE ÖLÜYOR MU?

Yeni rakamlar, aylık Clubhouse kurulumlarının sayısının önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor. Haberler, platformla birlikte 4 milyar dolar değerinde yeni bir finansman turu duyurdu. Soru, düşüş eğiliminin Clubhouse'un göreceli gençliği ve kendi stratejisiyle daha çok ilgisi olup olmadığı veya uygulamaya olan ilginin düşüp düşmediğidir.

Clubhouse şu anda yükleme sayısını artırma konusunda kararsız ve aktif olarak bunu yapmaya çalışmıyor olabilir. Sunucuları ve keşif algoritmaları, platformun kullanıcı sayısındaki büyümesiyle mücadele ederken ve gizlilik ve güvenlik sorunlarıyla istediğinden daha erken yüzleşmek zorunda kaldığından, altyapısını düzene sokmak ve daha fazla büyüme için kendini hazırlamak isteyebilir. Bununla birlikte, yakın zamanda piyasaya sürülen bir Android uygulaması edinme konusundaki son ve tekrarlanan vaatler bununla çelişiyor gibi görünüyor.

Alternatif olarak, platforma olan ilginin zayıflaması da söz konusu olabilir. CNBC, mevcut birçok kullanıcının platformdaki içeriğin kalitesini eksik bulduğunu bildiriyor.