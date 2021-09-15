Club Brugge - PSG ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Club Brugge - PSG maçı şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Club Brugge - PSG karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Club Brugge - PSG maçı şifresiz mi? Club Brugge - PSG maçı hakemi kim? Club Brugge - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

CLUB BRUGGE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Club Brugge - PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15.09.2021 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

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