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Club Brugge maçına Slovak hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında salı günü oynanacak Galatasaray ile Club Brugge arasındaki karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

24.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:48
Club Brugge maçına Slovak hakem

A Grubu 5'inci maçında salı günü oynanacak Galatasaray ile arasındaki karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. 

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Slovak hakem Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Galatasaray'ın Club Brugge'u konuk edeceği müsabaka 26 Kasım Salı günü saat 20.55'te başlayacak. 


Kaynak: DHA
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