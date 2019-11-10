Club Brugge, ligde ilk kez yenildi
Belçika 1. Futbol Ligi'nde Club Brugge, deplasmanda Antwerp'e 2-1 yenildi.
Belçika 1. Futbol Ligi'nde Club Brugge, deplasmanda Antwerp'e 2-1 yenildi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, lig mücadelesinde milli kaleci Sinan Bolat'ın kalesini koruduğu Antwerp'e konuk oldu.
Club Brugge, 25. dakikada Siebe Schrijvers'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 50. dakikada penaltıdan Dieumerci Mbokani ve 64. dakikada Simon Mignolet'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı.
Belçika liginde çıktığı 14. maçta ilk kez yenilen lider Club Brugge, 33 puanda kaldı. Antwerp ise 24 puanla 5. sıraya yükseldi.
Club Brugge, Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında 26 Kasım Salı günü Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.