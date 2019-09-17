Club Brugge-Galatasaray maçına doğru

17.09.2019 16:16

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Club Brugge'ün teknik direktörü Philippe Clement, "Eğer bu maçı kazanırsak, grubu Galatasaray'ın önünde bitirmek için önemli bir avantaj elde etmiş olacağız." dedi.

Belçikalı teknik adam, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, "Eğer bu maçı kazanırsak, grubu Galatasaray'ın önünde bitirmek için önemli bir avantaj elde etmiş olacağız. Kaybedersek, yeniden kovalamamız gerekecek. Kulübümüz daha önce üst düzey takımlara karşı neler yapabileceğini gösterdi. Bunu taraftarlarımızla tekrarlamak için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Clement, yarınki maçı kaybetmeleri halinde önlerinde "4 büyük maç" daha olduğunu belirterek, "Her zaman daha fazlasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Galatasaray takımının kaliteli oyunculardan oluştuğuna dikkati çeken Clement, oyuncularına her maça korkmadan ve dirençle çıkmaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Diagne'nin Galatasaray'a karşı oynayacak olmasına değinen Clement, "Antrenmanda onu izledim, Diagne'nin istekli olduğunu gördüm." yorumunu yaptı.

Hans Vanaken: "Avrupa deneyimimiz var"

Club Brugge oyuncusu Hans Vanaken ise basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Şampiyonlar Ligi macerasına olumlu baktıklarını söyleyerek, "İyi bir hazırlık döneminden geçtik. Yeni katılan arkadaşlarımız da dahil takım olarak Avrupa deneyimimiz var." dedi.

Vanaken, "Herkes grupta üçüncülük için Galatasaray ile yarıştığımızı iddia ediyor ancak biz maç maç bakacağız." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın "Son derece tecrübeli bir takım olduğunun" altını çizen Vanaken, savunma ağırlıklı oynamayacaklarını, pozisyon bulmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA