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Club Brugge, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Club Brugge, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

25.11.2019 20:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:31
Club Brugge, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın ile karşı karşıya gelecek olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın akşam 20.55'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Belçika temsilcisi Club Brugge, bu mücadelenin hazırlıklarına Türk Telekom Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Philippe Clement yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. İdman öncesinde Clement, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Düz koşuyla başlayan çalışma, kondisyon idmanıyla devam etti. Club Brugge, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise, Galatasaray maçının taktiği üzerinde çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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