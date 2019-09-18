Club Brugge-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında yapılacak Club Brugge-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Jan Breydelstadion Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits,...

18.09.2019 19:04
Club Brugge-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında yapılacak Club Brugge-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Jan Breydelstadion


Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Okereke

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Babel, Feghouli, Falcao

Kaynak: AA
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