Club Brugge-Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında yapılacak Club Brugge-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Jan Breydelstadion Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits,...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında yapılacak Club Brugge-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Jan Breydelstadion
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Okereke
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Babel, Feghouli, Falcao