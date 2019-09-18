Club Brugge beraberliğiyle Galatasaray'ın kasasına ne kadar girdi?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, kasasına 900 bin euro koydu.

18.09.2019 22:02
Club Brugge beraberliğiyle Galatasaray'ın kasasına ne kadar girdi?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-kırmızı takım Devler Ligi'ne bir puanla başladı.

GALİBİYETE 2,7 MİLYON EURO VERİLİYOR

Cim-Bom bu beraberlikle kasasına 900 bin euro koydu. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete 2,7 milyon euro, beraberliğe ise 900 bin euro veriliyor.

2. HAFTA RAKİP PSG

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 1 Ekim Salı günü Fransız ekibi PSG'yi sahasında konuk edecek. Club Brugge ise İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak.

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YORUMLAR (2)

  • ŞAMPİYON GALATASARAY:
    Normalde yenmemiz gerekirdi ama Şampiyonlar ligindesin ve karşında illa barcelona psg bayern olucak değil brugge de iyi bir takım ve deplasmandasın genede Helal olsun GALATASARAYA
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