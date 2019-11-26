Club Brugge: 1-1

26.11.2019 22:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:56

Kaan ÜLKER/

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri (Dk. 90+4 Erencan), Feghouli, Ömer Bayram (Dk. 80 Selçuk İnan ), Belhanda (Dk. 87 Emre Mor), Adem BüyükCLUB BRUGGE : Mignolet - Mata, Mechele, Deli, Ricca, Balanta, Rits (Dk. 46 Ketelaere), Vanaken, Diatta, Bonaventure (Dk. 58 Schrijvers), Openda (Dk. 77 Okereke)GOLLER: Dk. 11 Adem (Galatasaray) - Dk. 90+2 Diatta (Club Brugge)KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Diatta, Dk. 90+3 Mata (Club Brugge)SARI KARTLAR: Lemina, Mariano, Nagatomo, Emre Mor, Muslera, Hasan Şaş (Antrenör) (Galatasaray) - Ricca, Mata, Diatta, Clement (Teknik Direktör) (Club Brugge)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Galatasaray, evinde Belçika ekibi Club Brugge'yi ağırladı. Karşılaşma Adem Büyük ve Diatta'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı.

2'nci dakikada kaleyi cepheden gören yerden kullanılan serbest vuruşta Ömer'in şutunu kaleci sağ köşeden son anda çeldi. Dönen top sağ kanatta Feghouli'e kaldı. Feghouli'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Adem'in röveşatası az farkla üstten auta çıktı.11'inci dakikada sol kanatta Nagatomo'nun pasında topla buluşan Ömer'in içeriye çevirdiği topta altı pas önünde topu iyi kontrol eden Adem'in, dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.36'ncı dakikada Diatta'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sağ çapraz topa gelişine vuran Openda'nın şutunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi. Pozisyonun devamında Diatta'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Vanaken'in kafa vuruşunu Muslera çizgi üstünde kurtarmayı başardı.İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.58'inci dakikada ceza yayı yakınında Diatte'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Vanaken'in direkt olarak kaleye gönderdiği top Muslera'da kaldı.70'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Ömer'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Adem'in gelişine vuruşu az farkla üstten auta çıktı.75'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli'nin, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.78'inci dakikada sağ kanatta Ketelaere'nin pasında Schrijvers'in ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.80'inci dakikada Belhanda'dan seken top Brugge'de Schrijvers'in önünde kaldı. Schrijvers pasını, ceza sahası içi sol çaprazda Okereke'ye çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla yandan auta gitti.90+2'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Diatta'nın topla birlikte ceza sahası yayına doğru hareketlendi. Oyuncunun ceza sahası yayı önünden yaptığı sert vuruşta top kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı.

Kaynak: DHA