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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi

Clover Biopharmaceuticals ve GSK'dan Covid-19 aşısı için işbirliği

Çin merkezli küresel biyoteknoloji şirketi Clover Biopharmaceuticals, protein temelli coronavirüs aşı adayının (Covid-19) araştırılması için GSK ile araştırma iş birliğine gittiklerini duyurdu.

11.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:12
Clover Biopharmaceuticals ve GSK'dan Covid-19 aşısı için işbirliği

Çin merkezli küresel biyoteknoloji şirketi Clover Biopharmaceuticals, protein temelli coronavirüs aşı adayının (Covid-19) araştırılması için GSK ile araştırma iş birliğine gittiklerini duyurdu.

GSK'dan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, GSK bilimsel ve tıbbi bilgi uzmanlığını, Clover'in teknolojisi ve biyolojik üretim kabiliyeti ile birleştirecek. Bağışıklık yanıtını güçlendirmek amacıyla farklı adjuvan sistemleri kullanarak yenilikçi aşıların geliştirilmesinde lider GSK'nın bu sistemi sayesinde, aşıların enfeksiyonlara karşı tek başına sağlayabildiği bağışıklık daha uzun süreli ve daha güçlü olabilmektedir" denildi.

Koronavirüse karşı umut vaat eden bir aşı adayı için önemli bir iş birliği yaptıklarını belirten GSK Global Aşı Medikal Direktörü Thomas Breuer, "Clover'in teknolojisi ile doz başına gerekli olan aşı protein miktarını azaltarak daha fazla aşının üretilebilmesini sağlamak ve böylelikle daha fazla insanın korunmasına katkıda bulunmak çok önemli. Clover'in yürüttükleri araştırmalara katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.Clover Strateji Baş Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Joshua Liang da şunları söyledi: "Timer-Tag® teknolojimizle üretilen aşı adayımızda GSK'nın pandemi adjuvan sisteminin kullanılması bizi heyecanlandırıyor. Şu an yaşanan ve gelecekte yaşanabilecek koronavirüs salgınlarıyla mücadele etmeye yönelik global çabalara destek vermek amacıyla çalışmalara hızlıca başlayacağız."

GSK ile iş birliği yapıyor olmaktan gurur duyduklarını ve aşı programının ilerleyişinin kendilerine cesaret verdiğini belirten Clover İş Geliştirme ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Steven Gong; "Farklı iş birlikleri, mevcut ya da gelecekte yaşanabilecek koronavirüs salgınlarında yeni aşıların başarılı bir biçimde geliştirilmesine hız verebilmek için kritik önem taşıyor" dedi.


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Kaynak: DHA

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