Cloudpunk PC için Çıkışını Gerçekleştirdi Cloudpunk, en nihayetinde PC (Steam) için çıkışını gerçekleştirdi. Bunun şerefine ION LANDS ve Maple Whispering Limited, etkileyici bir çıkış fragmanı yayınladılar.

Cloudpunk, en nihayetinde PC (Steam) için çıkışını gerçekleştirdi. Bunun şerefine ION LANDS ve Maple Whispering Limited, etkileyici bir çıkış fragmanı yayınladılar.

Nivalis şehrinde geçen oyunda, oyuna adını veren Cloudpunk şirketinde çalışmakta olan Rania isimli bir karakterin rolünde olacaksınız. İşiniz ise temelde kuryelik. Bu bağlamda şehrin birçok farklı noktasına seyahat edeceksiniz. Bu seyahatleriniz sırasında da acımasız insanlardan insansı robotlara kadar birçok farklı karakter ile karşılaşacaksınız. Cloudpunk hikaye odaklı bir oyun olduğu için karşılaşacağınız her bir karakterin de kendine özgü bir hikayesi olacak. Gecenin ilerleyen zamanlarında ise her şey değişmeye başlayacak.

Tercihen yaya veya aracınızla teslimat yaparken kurumsal entrikaların, bilgisayar korsanlarının ve yapay zekalı dolandırıcıların gizemlerini çözmeye çalışacaksınız. Bu süreçte vereceğiniz kararların da Nivalis halkının üzerinde büyük etkisi olacak. Açacağınız ek hikayeler ile şehirdeki yeni yerlere ve nesnelere erişim sağlayabileceksiniz.

Cloudpunk bir haftalığına indirimli olarak satılacak

Siber çılgınlık (cyberpunk) oyununu satın almayı düşünüyorsanız, şu anda Steam üzerinde % 10 indirimle 35.10 TL'ye satılıyor. Bir hafta sürecek bu promosyonun sonunda oyun 39 TL'ye yükselecek. Cloudpunk oyununun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yılın ilerleyen zamanlarında PlayStation 4, Switch ve Xbox One için de satışa sunulacak olan oyunun çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.