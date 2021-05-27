Nivalis Steam'de listelendi! Cloudpunk'ın yeni oyunu Nivalis detayları açıklandı

Cloudpunk geliştiricisi Ion Lands, cyberpunk temalı yaşam simülatörü Nivalis'i PC (Steam) için duyurdu. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili ise herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Oyunseverlerin sıkça araştırdığı ve sorduğu oyun Nivalis, Cloudpunk geliştiricisi tarafından açıklandı. Oyun Türkçe arayüz ve altyazı desteği ile oyunseverleri bekliyor olacak.

NIVALIS TANITIM YAZISI

Şu an Nivalis'tesin. Geçinmek bu siber şehirde hiç de kolay olmayacak. Organlarının peşinde koşan çeteler, nefesinden bile vergi alacak olan Corp kuvvetleri ve dinmek bilmeyen deprem ve sarsıntılar... Bu şehir yarın bile denizin dibini boylayabilir, o yüzden bugün gününü gün etmeye bak.

En başta küçük bir esnaf olarak, ufak bir erişte tezgâhı ya da bir stim pazarı ile başlamak zorundasın. Yürümeden önce emeklemen gerek. Bir süre sonra kendi barın, restoranın hatta bir gece kulübün bile olacak. İşini büyüttüğün zaman bir bakmışsın Nivalis'teki gece hayatı senden soruluyor. Gecenin sahibi olmuşsun!

Nivalis'te zamanını nasıl harcayacağın tamamen sana kalmış. Bu gerçekçi hava koşullarına sahip eşsiz ve kısmi yaşam simülatöründe gece ve gündüz birbirini takip ederken sen, işini büyütmeye odaklanıp yabancılarla tanışıp farklı farklı karakterlerle yüz göz olacaksın. Kimi dost olarak göreceğin ise sana kalmış. Voksel siber şehirde tehlike ve dostluk kol geziyor. Nivalis'e hoş geldin!