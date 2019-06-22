Cloudflare, İnterneti Kuantum Hesaplamadan Korumak İstiyor

Kuantum hesaplama; sağlık alanını, yapay zekayı, finansal modellemeleri ve hava durumu simülasyonları gibi birçok alanda çığır açma potansiyeline sahip. Ayrıca bugün bildiğimiz kriptolama tekniklerini tamamen değiştirebilir.

Post-kuantum şifreleme teknolojisindeki gelişmeler olmadan kuantum hesaplama, bilgisayar korsanlarının kredi kartı bilgileri gibi hassas verilere kolayca erişimini sağlayabilir. Bunu önlemek için internet altyapı firması Cloudflare, bir post-kuantum şifreleme teknolojisi geliştiriyor ve bu teknolojinin açık kaynak yazılım paketini GitHub'da, Cloudflare Uyumlu Yeniden Kullanılabilir Şifreleme Kütüphanesi (Cloudflare Interoperable Reusable Cryptographic Library, CIRCL) adına paylaşıyor.

Cloudflare, şifrelemenin kriptolama alanında oluşturduğu problemleri çözmüyor ancak daha önceden SSL olarak bilinen ve sunucular ve tarayıcılar arasındaki iletişimi koruyan kriptolama tekniğini kuantum hesaplamalarla yapılan saldırılara karşı korumayı amaçlıyor. Firma, çalışmalarına devam etmeyi planlıyor ve CIRCL'ı paylaşarak, diğer araştırmacıların da post-kuantum dünyaya hazırlanmasına yardım etmeyi umuyor. Bir blog yazısında firma: "Biz, interneti daha iyi bir yer yapmak için standartları geliştirmeye ve yenilerini ileri sürmeye çalışıyoruz." dedi.