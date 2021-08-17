Cloud9 Rainbow 6 kadrosu ile yollarını ayırma kararı aldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cloud9 Rainbow 6 kadrosu ile yollarını ayırma kararı aldı!

Cloud9 Rainbow 6 kadrosu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Cloud9 Rainbow 6 sahnesinden tamamen çekilme kararı aldı!

Kuzey Amerika merkezli Espor organizasyonu Cloud9 Rainbow 6 kadrosunu dağıtarak profesyonel arenadan tamamen çekilme kararı aldı. Tecrübeli takım kadrosunda bulunan 5 oyuncu ve 1 içerik üreticisi ile yollarını ayırdı.

Cloud9 Rainbow için bünyesinde iki adet kadro tutuyordu, bunlardan ilki Amerika merkezli olan ve bir diğeri ise Kuzey Kore merkezli olan kadrolardı. Bundan birkaç ay önce Amerika'da bulunan kadro ile yollarını ayıran Cloud9 dün yaptığı açıklama ile Kore'de bulunan kadrosu ile de yollarını ayırma kararı aldı. Başarılı takımın artık Rainbow 6 arenasında çarpışacak bir kadrosu bulunmuyor.

Cloud9 kadrosundan ayrılan oyuncular ise Kore merkezli organizasyonu Mantis ile anlaştı.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Demir Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Kibariye Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mustafa Er Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cloud9 Rainbow 6 kadrosu ile yollarını ayırma kararı aldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 15:31:00. #1.15#

title