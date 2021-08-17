Cloud9 Rainbow 6 kadrosu ile yollarını ayırma kararı aldı!

Cloud9 Rainbow 6 sahnesinden tamamen çekilme kararı aldı!

Kuzey Amerika merkezli Espor organizasyonu Cloud9 Rainbow 6 kadrosunu dağıtarak profesyonel arenadan tamamen çekilme kararı aldı. Tecrübeli takım kadrosunda bulunan 5 oyuncu ve 1 içerik üreticisi ile yollarını ayırdı.

Cloud9 Rainbow için bünyesinde iki adet kadro tutuyordu, bunlardan ilki Amerika merkezli olan ve bir diğeri ise Kuzey Kore merkezli olan kadrolardı. Bundan birkaç ay önce Amerika'da bulunan kadro ile yollarını ayıran Cloud9 dün yaptığı açıklama ile Kore'de bulunan kadrosu ile de yollarını ayırma kararı aldı. Başarılı takımın artık Rainbow 6 arenasında çarpışacak bir kadrosu bulunmuyor.

Cloud9 kadrosundan ayrılan oyuncular ise Kore merkezli organizasyonu Mantis ile anlaştı.

Kaynak: Playerbros