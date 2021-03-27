Cloud9 CS: GO takımının faaliyetlerini durdurma kararı aldı!

Söylentiler doğrulandı, Cloud9 CS: GO takımının faaliyetlerini durdurma kararı aldı!

Bugün erken saatlerde çıkan söylentilerde göre Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu Cloud9 CS: GO takımının faaliyetlerini durdurma kararı aldığı söylenmişti. Birkaç saat önce Cloud9 tarafından konu ile alakalı olarak bir metin paylaşıldı ve başarılı espor organizasyonu söylentileri doğruladı!

Eylül ayında CS: GO'ya yeni bir projeyle gelen Cloud9, takımın yönetimini Henry "HenryG" Greer'e verdi. Kısa bir süre sonra temsilcimiz Özgür "woxic" Eker, William "mezii" Merriman, Ricky "floppy" Kemery ve Patrick "es3tag" Hansen kadroya katıldı. Bu kadro için inanılmaz bir bütçe ayıran Cloud9 tarafı gerçekten kadrodan ümitliydi. Ancak, takım koçu Aleksandar "kassad" Trifunovic'in ve ardından Türk oyuncu Özgür "woxic" Eker'in ayrılması ve yerine Erick "Xeppaa" Bach'ın gelmesi ile işler planlandığı gibi gitmedi. Ayrıca IEM Katowice'de de işler bekledikleri gibi gitmedi, elemelerde veya ikinci kademe turnuvalarda VOYVODA ve Winstrike'a karşı mağlubiyetle biten sonuçları tatmin edici değildi.

EPL Sezon 13'teki yeni başarısızlığın ardından, playoff'lara katılamayan Cloud9 projeyi durdurmaya karar verdi. Oyuncuların hepsi yedek kulübesine yerleştirildi. Bazı oyuncuların geçebileceği de söylentiler arasında yerini alıyor.

Kaynak: Playerbros