Closer'lı 100 Thieves haftanın önemli maçında Cloud9'ı mağlup etti ve liderliğe yükseldi!
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Closer'lı 100 Thieves haftanın önemli maçında Cloud9'ı mağlup etti ve liderliğe yükseldi!

Closer'lı 100 Thieves haftanın önemli maçında Cloud9'ı mağlup etti ve liderliğe yükseldi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

TSM'in Evil Geniuses'a yenilmesiyle birlikte 100 Thieves zirvede tek başına. Abbedagge fark yaratmaya devam ediyor.

Kuzey Amerika ligi LCS'de dün gece saatlerinde başlayan 4. hafta 2. gün mücadeleleri haftanın en heyecan verici maçlarına sahne oldu. Ormancı yerine akademi takımından Contractz'ın oynayacağını açıklayan Evil Geniuses, liderliği 100T ile paylaşan TSM'e çelme takmayı başardı. Öte yandan temsilcimiz Closer ve 100 Thieves haftanın en önemli maçında yakın takipçilerinden Cloud9'ı mağlup etti ve zirveye yükseldi.

Ligin alt sıra takımları Fly Quest ve Golden Guardians için işler hiç iyi gitmiyor. En son 2. hafta 2. günde TSM karşısında galip gelen Fly Quest o tarihten itibaren üst üste altı maçtır yeniliyor. Golden Guardians ise kadro kalitesi gereği zaten buralarda olması beklenen takımlardan biriydi.

LCS Yaz Mevsimi 4. hafta 2. gün sonuçları:

Team Liquid  1 — 0  Counter Logic Gaming

Fly Quest  0 — 1  Dignitas

100 Thieves  1 — 0  Cloud9

TSM  0 — 1  Evil Geniuses

Immortals  1 — 0  Golden Guardians

Dördüncü hafta mücadeleleri yarın sabah 03: 00'da oynanacak CLG vs C9 maçı ile sona erecek. Yukarıdaki karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Haftanın kalan takvimi şu şekilde:

23: 00  Evil Geniuses vs Dignitas

00: 00  Immortals vs 100 Thieves

01: 00  TSM ve Team Liquid

02: 00  Fly Quest vs Golden Guardians

03: 00  Counter Logic Gaming vs Cloud9

Kaynak: Playerbros

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