Climate Now: En sıcak ocak ayını yaşayan Avrupa'da Portekiz yangınlarla nasıl mücadele ediyor?
Climate Now'da bu hafta Portekiz'in orman yangınlarıyla mücadele çabası konu ediliyor. Avrupa son 40 yılın en sıcak ocak ayını yaşadı. 2017'de Portekiz'deki orman yangınlarında binlerce hektar ormanlık arazi küle dönmüş, 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti
17.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:34
Climate Now programı bu hafta dünyada görülen sıcaklık dereceleri yükselişi ve Portekiz'de 2017'de görülen orman yangınları sonrası yapılan çalışmaları konu alıyor.
Kopernicus İklim Değişikliği Servisi'nden gelen son veriler ocak ayının dünya açısından oldukça sıcak geçtiğini gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com