Clichy, Medipol Başakşehir İçin İstanbul'da

Medipol Başakşehir, bir süredir transfer gündeminde olan 31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy'yi İstanbul'a getirtti.



Atatürk Havalimanı'na gelen oyuncuyu, turuncu-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.



Yarın yapılacak görüşmenin ardından Clichy transferinin neticelendirilmesi bekleniyor.



İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün yaptığı açıklamada bir sol bek transferi yapmak istediklerini söylemişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Clichy'nin, kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olduğunu belirtmişti.



Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi şimdiye dek Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Tunay Torun'u kadrosuna kattı.