Clichy İmzayı Attı!

Başakşehir'in yeni transferi Gael Clichy resmi sözleşmenin altına imza attı. Clichy'nin üç yıllık sözleşme imzaladığı törene Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı.



BAŞAKŞEHİR CLICHY İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?



Medipol Başakşehir, Clichy ile 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalad. Başakşehir, böylece Fransız futbolcuya 3 yılda net 9 milyon Euro vermiş olacak. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Clichy için Başakşehir, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.



"GALATASARAY 1 KİŞİ İLE GELDİ, BAŞAKŞEHİR..."



Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldığını söyleyen Gael Clichy, "Bazı teklifler aldım. Fenerbahçe benimle ilgilendi. Ancak Fenerbahçe ile Galatasaray kadar resmi ve somut bir şey olmadı. Başakşehir ile de görüşüyordum. Galatasaray'dan bir kişi benimle görüşmeye geldi, Başakşehir'in ise yöneticileri geldi. Bu benim için basit bir karar oldu. Başakşehir, beni ne kadar istediğini gösterdi. Başakşehir bir proje takımı ve yıl yıl büyüyor. Aynı Manchester City gibi. Dediğim gibi kolay oldu, sadece ailem ve menajerimle görüşmem gerekiyordu"



"ÇOK ARZU ETTİK; CLICHY DE BİZİ ARZU ETTİ"



Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir olarak 3. yılımızı tamamladık, 4. yılımızdan gün aldık. 3. yılımızda ligin en iyi top oynayan iki takımından birisiydik ve 4 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Başakşehir'in imza törenindesiniz ve biliyorsunuz ki bir şirketiz. Kurumsal bir yapı içerisindeyiz. Bu yılı aratmayacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda ve hesaplarımızı iyi yaparak transferler gerçekleştiriyoruz. Gael Clichy bir dünya yıldızı. Premier Lig'de 3 tane şampiyonluk yaşamış, Arsenal, Manchester City gibi takımlarda oynamış. Londra ve Brüksel'de görüşmeler yaptık, çok arzu ettik. Clichy de bizi arzu etti" dedi.



"UMARIM İSTANBUL'DA DAHA FAZLA KALIRIM"



Gael Clichy, imza töreninde "Burada olduğum için mutluyum. Fransızım ve Fransızlar, Türkiye'ye tatil için çok gelirler. İstanbul, dünyanın bildiği harika bir şehir. İstanbul'da bir insanın aradığı her şey var. 14 yıl İngiltere'de oynadım. Radikal bir karar aldım. Ailem var, 5 yaşında kızım var, okulu var. Ailemle konuştum, büyük bir macera. 3 yıllık sözleşme imzaladım, umarım 3 yıldan daha fazla süre İstanbul'da kalırım" diye konuştu.



"BAŞAKŞEHİR MİNİ MANCHESTER CİTY"



Fransız sol bek oyuncusu "Futbolda bir gün zirvedesinizdir, bir diptesinizdir. Başakşehir'in geçen sene son anda ligi ve kupayı kaçırdığını biliyorum. Başakşehir yeni bir kulüp ve gün geçtikçe büyüyor. İngiltere'de kupalar kazandım, yanımda Henry, Viera gibi oyuncular vardı. Kazanmak için çok çalışmak lazım. Başakşehir yöneticileri ile görüşürken "Evet doğru kulüp" dedim ve bana bu hissi verdiler. Manchester City de büyüyen bir takımdı. Başakşehir'i mini bir Manchester City olarak görüyorum. Burada bunu sağlayabilecek her şey var. Kulüp gördüğüm kadarıyla iyi ve isimli oyuncuları getiriyor. Kesin olarak sizlere hangi kupaları alacağımızı söyleyemeyeceğim. Ancak sezonu en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



(Sporx)