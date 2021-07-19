CleverTap pazarındaki ürün kapsamını genişletiyor

Mobil pazarlama platformu CleverTap Orta Doğu'daki büyüme sürecinde Türkiye pazarındaki ürün kapsamını genişletiyor.

Mobil pazarlama platformu CleverTap Orta Doğu'daki büyüme sürecinde Türkiye pazarındaki ürün kapsamını genişletiyor.

Müşteri bağlılığı ve kullanıcı elde tutma platformu CleverTap geçen yıl Orta Doğu genelinde büyüme rakamlarını açıklayarak Türkiye pazarındaki açılımına hız verdi. CleverTap CEO'su Sunil Thomas, "Orta Doğu'daki hızlı büyümemiz büyük bir heyecanla karşılanıyor ve gerçek zamanlı mobil pazarlamaya talebin daima mevcut olduğunu ve daha büyük kitleleri çekmeye devam ettiğini kanıtlıyor." dedi. "Bu başarının ışığında, Türkiye pazarında açılarak daha da fazla markaya mobil uygulama kullanıcıları arasında üstün bağlılık ve elde tutma fırsatı sunmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

CleverTap Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Dave Dabbah ise "Türkiye piyasasında farklı dikey pazarlardaki çeşit çeşit işletmelere güç sağlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi. "Hedefimiz, Türk markalarının hedef kitleleriyle daha iyi ilişki kurmalarına ve sadık müşterileri marka şampiyonlarına dönüştüren olumlu deneyimler gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı