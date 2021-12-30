Cleveland Cavaliers'ta Ricky Rubio sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cleveland Cavaliers'ta Ricky Rubio sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Cleveland Cavaliers'ta Ricky Rubio sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın İspanyol oyun kurucusu Ricky Rubio, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın İspanyol oyun kurucusu Ricky Rubio, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans ile oynanan karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Rubio'nun sol diz çapraz bağlarında kopma meydana geldiğini duyurdu.

Kalan maçlarda görev yapamayacağı açıklanan Rubio, NBA'de bu sezon 13,1 sayı, 6,6 asist, 4,1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cavaliers, Doğu Konferansı'nda 20 galibiyet, 14 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title