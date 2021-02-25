Clash Royale yeni rekabetçi sistemi aktif hale geldi!
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Clash Royale yeni rekabetçi sistemi aktif hale geldi!

25.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:19
Clash Royale yeni rekabetçi sistemi aktif hale geldi!

Yeni sistem biraz daha adaletli olmuşa benziyor.

Supercell tarafından ilk olarak 2 Mart 2016 tarihinde piyasaya sürülen Clash Royale yeni rekabetçi sistemi artık aktif. Yeni sistemin ana amacı ise 1v1 sıralama oluşturmak ve savaşları daha adil bir şekilde sürdürmeyi sağlamak. Diğer bir yandan ise oyun arama ve bekleme sürelerini minimuma indirmek.

Yeni sisteme göre karşılaşmalar "Kral Seviyesi" eşitliğine göre eşleştirilecek. Burada tabii ki ufak tefek sapmalar olabileceğini de belirtmekte fayda var. Kendi "Kral Seviye"nizden bir seviye yüksek ya da alçak şekilde maç bulması da mümkün. Örnek vermek gerekirse eğer seviyeniz 9 ise karşılaşacağınız rakipler 8-9 ya da 10 seviye olabilir.

Ek olarak belirtmemiz gereken husus ise arama süresi ilerledikçe seviye farkının artacağı. Her 5 saniyede bir, seviye farkı 1 seviye aşağı veya 1 seviye yukarı olarak değişkenlik gösterebilir. Klan Savaşlarında ise her 5 saniye yerine her 20 saniyede bir değişkenlik gösterecek. Burada herhangi bir sınır bulunmaması illaki 1 aşağı veya 1 yukarı seviye gelecek anlamına gelmiyor. 2 hatta 3 seviye gibi seviyelerle de maç yapabileceğinizi hatırlatmakta fayda var. Bu güncelleme ise şu anda devreye girmiş durumda.

bu konuda biraz da olsun eşitlikçi bir güncelleme getirmiş gibi duruyor. Umarız ki yeni sistem herkesin biraz daha olsa kendi seviyesindeki rakiplerle karşılaşmasına vesile olur.

Kaynak: Playerbros

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