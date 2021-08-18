Claire'in Dizi Filmi
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Altı filmlik ahlak öykülerinin beşincisi, yakında evlenecek olan ama yeni tanıştığı bir kadının dizine dokunma özlemi duyan bir adamın öyküsünü anlatır. Düğününden kısa bir süre önce tatile giden Jerome, ondan etkilenen genç Laura ile tanışır.
Yönetmen: Éric Rohmer
Senaryo: Éric Rohmer
Oyuncular: Jean-Claude Brialy, Aurora Cornu, Béatrice Romand, Laurence de Monaghan, Michèle Montel, Gérard Falconetti, Fabrice Luchini, Sandra Franchina
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Le genou de Claire
Yapımcı Firma: Les Films du Losange
Yapım Yılı: 1970
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 105 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 14.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com