Claire'in Dizi Filmi
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Claire'in Dizi Filmi

Claire'in Dizi Filmi
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Claire'in Dizi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Claire'in Dizi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Altı filmlik ahlak öykülerinin beşincisi, yakında evlenecek olan ama yeni tanıştığı bir kadının dizine dokunma özlemi duyan bir adamın öyküsünü anlatır. Düğününden kısa bir süre önce tatile giden Jerome, ondan etkilenen genç Laura ile tanışır.

Yönetmen: Éric Rohmer

Senaryo: Éric Rohmer

Oyuncular: Jean-Claude Brialy, Aurora Cornu, Béatrice Romand, Laurence de Monaghan, Michèle Montel, Gérard Falconetti, Fabrice Luchini, Sandra Franchina

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Le genou de Claire

Yapımcı Firma: Les Films du Losange

Yapım Yılı: 1970

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 105 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 14.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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