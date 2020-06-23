ÇKSM'lerde telafi eğitimi başladı
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ÇKSM'lerde telafi eğitimi başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını önlemleri kapsamında eğitime ara verilen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde (ÇKSM) telafi eğitimleri başladı.

ÇKSM'lerde telafi eğitimi başladı
23.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:33

Sosyal mesafe ve uygun hijyen şartlarına dikkat edilerek başlatılan eğitimlerle Manisalı çocuklar birçok branşta kurs alabilecekler.

Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitime bir süre ara verilmişti. Ülke genelinde normalleşme sürecinin başlamasının ardından geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla birçok branşta kurslar veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde telafi eğitimleri başladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada çocukların sağlığının korunması amacıyla gerekli önlemlerin alındığının altı çizilerek sosyal mesafe ve gerekli hijyen şartlarına uyulduğu ifade edildi. Kapılarını tekrardan öğrencilere açan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde geleceğimizin teminatı çocuklarımız birçok branşta kurs alabilecekler.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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