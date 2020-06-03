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ÇKS kaydı için son tarih 30 Haziran

2002 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) üreticilerin kaydolması ve kayıtlarını güncellemeleri için son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlendi.

ÇKS kaydı için son tarih 30 Haziran
03.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:15

2002 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) üreticilerin kaydolması ve kayıtlarını güncellemeleri için son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere verilen tarımsal destekleme, teşvik ve hibe projelerine başvurabilmek, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen düşük faizli kredilerden yaralanabilmek ve TARSİM ürün sigortası yaptırabilmek için ÇKS kaydı zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca tarımsal ürünlerin pazarlama imkanlarını artıracak, tüketiciye de makul fiyatlardan tarımsal ürünlerin ulaşmasını sağlayacak, alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek tarımsal üretim ve ticarete ivme kazandıracak olan Dijital Tarım Pazarına katılabilmek için de üreticilerimizin ÇKS'ye kayıtlı olmaları gerekiyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "ÇKS'ye kayıtlılık bütün bunların yanında ülkemizin tarımsal planlamasının daha iyi yapılabilmesi için oldukça gerekli ve önemlidir. Üreticilerimizin bu bilinçle 30 Haziran tarihini beklemeden ivedi olarak ilçe müdürlüklerimize uğrayarak ÇKS kayıtlarını yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Ülkemizi ve tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle getirilen tedbirler kapsamında ÇKS'ye e-devlet üzerinden ön başvuru yapabilme imkanı da getirilmiştir. Ancak ön başvuruyu yapan üreticilerimizin en geç 30 Haziran tarihine kadar evraklarını ilçe müdürlüklerimize ulaştırmaları gerekmektedir. Kendileri çıkamayan çiftçilerimiz muhtarlar ya da birinci derece yakınları vasıtasıyla da evraklarını teslim edebilirler. ÇKS kaydını yaptıran üreticilerimiz de kayıtlı bilgilerini yine e-devlet uygulaması üzerinden sorgulayabilirler" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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