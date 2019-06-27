ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Çitçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırmayan çiftçiler için son gün 30 Haziran. Kayıt yaptırmayan çiftçiler devlet destekli düşük faizli kredilerden ve devletin sigorta prim desteğinden faydalanamıyor.

Düzce Valiliğinden ÇKS uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda "2019 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran 2019 tarihinde sona erecektir. Bilindiği gibi Çiftçi kayıt Sistemi başvuruları tüm tarımsal desteklemelerin temelini oluşturmakta olup, bu başvurular olmaksızın herhangi bir tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanmak mümkün olmamaktadır. İlimiz genelinde 27 bini aşkın çiftçimiz ve üreticimiz bulunmaktadır. Üreticilerimizin bir bölümünün henüz 2019 üretim yılı ÇKS başvurularını yapmadıkları görülmektedir. Üreticilerimizin öncelikle başvuru yapıp yapmadıklarını öğrenmek üzere bağlı bulundukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bilgi edinmeleri gerekmektedir. 2019 üretim yılı ÇKS başvurularını yapmayan üreticilerimizin ÇKS kaydı yaptırmak veya mevcut kaydı güncellemek üzere birinci aşamada ÇKS kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alacakları Çiftçi Kayıt Formları ile Ziraat Odalarına giderek Çiftçi Belgesi almaları, daha sonra ise beyan edilen arazinin bulunduğu mahalle muhtarlıklarına onaylattıkları bu formları İl/İlçe Müdürlüğüne makbuz karşılığı teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu itibarla; ilimiz genelinde tüm üreticilerimizin 2019 üretim yılı ÇKS başvurularının yapıp yapmadıkları konusunda bilgi edinmek ve başvurularını yapmak üzere İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.

Çiftçiler devlet destekli düşük faizli kredilerden ve devletin sigorta prim desteğinden faydalanmak istiyorlarsa Çiftçi Kayıt Sistemi yani ÇSK kaydı yaptırmak zorundalar. - DÜZCE

Kaynak: İHA