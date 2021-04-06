ÇKS işlemleri Haziran sonuna kadar devam edecek

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yıl başında başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yıl başında başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) işlemleri devam ediyor. Kayıtların yarılandığını anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, kayıtların 30 Haziran da sona ereceğini söyledi.

Burhaniye Ziraat Odası Başkanlığında ÇKS işlemleri devam ediyor. Desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin ÇKS yaptırmak zorunda olduğunu anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, çiftçilerin Haziran sonuna kadar başvurmalarını istedi. İlçe de 3 bin dolayında çiftçi bulunduğunu anlatan Duman, "Yılbaşında başlayan ÇKS kayıtları devam ediyor. Şu ana kadar çiftçilerimizin yarısı başvurdu. Yaptırmayan çiftçilerimizin Haziran sonuna kadar başvurmaları gerekiyor" dedi. ÇKS için başvurduğunu anlatan Hüseyin Zorlu da, işlemleri kısa sürede yapan görevlilere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı