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ÇKS başvuruları 30 Haziranda sona eriyor

Batman Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt süresinin 30 Haziranda sona ereceğini açıkladı.

ÇKS başvuruları 30 Haziranda sona eriyor
24.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:26

Batman Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt süresinin 30 Haziranda sona ereceğini açıkladı.

Batman Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılı ÇKS başvurusu ile alakalı e-devlet üzerinden yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için 30 Haziran 2020 tarihine kadar gerekli evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

ÇKS'de üretim bilgileri kayıt altına alınarak çiftçilerin desteklemeler açısından mağdur olmamaları için 30 Haziran 2020 tarihine kadar kayıt ve güncelleme işlemlerini yapmaları gerekiyor. ÇKS başvurusu olmayan çiftçilerin yıl içinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, prim uygulamalarında verilen desteklemelerden yararlanamıyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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