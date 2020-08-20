ÇKS 2020 başvuru süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2020 başvuru süresinin 1 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2020 başvuru süresinin 1 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Resmi Gazete'nin 20.08.2020 tarihli bugünkü sayısında yayınlanan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığının ÇKS Başvuru Süresinin Uzatılmasına Dair Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Karara göre, 2020 üretim yılına ilişkin ÇKS kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın ÇKS Başvuru Süresinin Uzatılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Karara göre, 2020 üretim yılına ilişkin ÇKS kaydını halen yaptıramamış olan çiftçilerimiz için süre 1 Eylül'e kadar uzatıldı. Karar, 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunuyor. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA