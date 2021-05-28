ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mersin'de gerçekleştirildi

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu mayıs ayı toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Adana Valisi Süleyman Elban'ın katılımlarıyla Mersin'de gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu mayıs ayı toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Adana Valisi Süleyman Elban'ın katılımlarıyla Mersin'de gerçekleştirildi.

Mersin'de gerçekleştirilen toplantıya Vali Su ve Vali Elban'ın yanı sıra, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger katıldı.

Önceki yönetim kurulu kararları ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Ajansın 2020 Yılı Covid 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı kapanış raporu, 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ve gelecek ay için yapılması planlanan çalışmaları görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca Küresel Ekonomik Gelişmelere ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı