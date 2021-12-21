ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı Adana'da Gerçekleştirildi

MERSİN (Habermetre) - Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu toplantısı Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Adana Valisi Süleyman Elban'ın katılımlarıyla Adana'da gerçekleştirildi.

ÇKA Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Adana Valisi Süleyman Elban, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana Sanayi Odası Zeki Kıvanç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ayhan Kızıltan ve ÇKA Genel Sekreter V. Ahmet Rifat Duran katılım sağladı.

Önceki yönetim kurulu kararları ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. 20. 12. 2021

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