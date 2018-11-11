Çka Yönetim Kurulu Adana'da Toplandı

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Milli teknoloji hamlesinin özünü nitelikli insan gücü ve yüksek teknolojili ürünlerin oluşturduğuna dikkat çekerek, bu kapsamda ihracata dönük bir anlayışla Ar-Ge ve yeniliğe dayalı yüksek katma değerli mal üreten şirketlere sahip bir sanayi yapısının oluşturulmasının elzem olduğunu söyledi.

ÇKA Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Adana'da "Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" gündem maddesi ile gerçekleştirildi.

Mersin Valisi ve ÇKA Yönetim Kurulu Başkan V, Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleşen toplantıya ajansın yönetim kurulu üyeleri ile bölgede bulunan üniversitelerin, kamu kurum/kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, odaların ve sivil toplum kuruluşlarının düzey yöneticileri ve iş dünyasının kanaat önderleri katıldı.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu konuşmasında, Eylül 2018'de açıklanan ve 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nın kısa vadede finansal istikrarın yeniden tesis edilmesini, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanmasını hedeflediğini, aynı zamanda bu program ile orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesini amaçladığını belirtti.

Bu toplantının, Yeni Ekonomi Programı kapsamında sanayi ürünlerini yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak, "milli teknolojiye dayalı güçlü sanayi hamlesinin" tesis edilmesi amacıyla tüm Kalkınma Ajanslarını Yönetim Kurulu Toplantılarında gerçekleştirileceğine dikkat çeken Altunsu, "Adana ve Mersin'in değerli kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yapacağımız bu toplantıda, Finansmana Erişim Beşeri Sermaye, Kurumsal Yapılanma, Fiziki Altyapı, Ulusal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma, Üretim Maliyetleri, Devlet Destekleri, Kalite ve Markalaşma, Profesyonel Danışmanlık Gereksinimi Mevzuata Dair Sorunlar ve Ekonomik Belirsizlik alanlarında sorunların ve çözüm önerilerinin tespit edilmesini ve Bölgesel Kalkınma Ajansları Yönetim Kurulu Kararı olarak raporlanmasını sağlayarak hem ulusal düzeydeki çalışmalara katkıda bulunabilmeyi hem de bundan sonra bölgede siz değerli paydaşlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalara yansıtabilmeyi ümit etmekteyiz" dedi.

Milli teknoloji hamlesinin özünü nitelikli insan gücü ve yüksek teknolojili ürünler oluşturduğuna değinen Genel Sekreter Lutfi Altunsu, bu çerçevede ihracata dönük bir anlayışla Ar-Ge ve yeniliğe dayalı yüksek katma değerli mal üreten şirketlere sahip bir sanayi yapısının oluşturulmasının elzem olduğunu vurguladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise bölge için Adana ve Mersin ortak paydasında Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi hamlesi yolunda sanayinin geleceği için mevcut potansiyelin değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulmasının önemli olduğunu söyledi. Vali Su, "İşin mutfağında olan kişiler olarak sizlerin bu kapsamda sunacağınız görüş ve önerilerin sanayi tabanımızın ve rekabet gücümüzün güçlendirilmesi için önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum, Bu vesile ile "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı toplantımızın ülkemiz, bölgemiz ve insanımız için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor; tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, bölge paydaşlarının belirlenen içerik ve gündem çerçevesinde sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Toplantının ardından ÇKA yönetim kurulu üyeleri ajansın diğer gündem maddelerini görüşerek, karara bağladı. - ADANA