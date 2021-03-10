ÇKA Teknik Destek Programı ilan edildi
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ÇKA Teknik Destek Programı ilan edildi

10.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:33
ÇKA Teknik Destek Programı ilan edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) yerel aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak çalışmaları için kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) yerel aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak çalışmaları için kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 2021 yılı Teknik Destek Programını ilan etti.

ÇKA'dan yapılan açıklamaya göre, toplam bütçesi 1,5 milyon lira olan teknik destek programı ile bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sorun ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularına destek sağlanacak.

Program için uygun başvuru sahipleri, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek, kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

2021 yılı sonuna kadar devam edecek program kapsamında her bir destek için ajans tarafından belirlenen başvuru tarihleri; 2.dönem (Mart-Nisan) elektronik başvuru 22 Nisan 2021 taahhütname gönderimi 30 Nisan 2021, 3. dönem (Mayıs-Haziran) elektronik başvuru 23 Haziran 2021, taahhütname gönderimi 30 Haziran 2021, 4.dönem (Temmuz-Ağustos) elektronik başvuru 23 Ağustos 2021 taahhütname gönderimi 31 Ağustos 2021, 5.dönem (Eylül-Ekim) elektronik başvuru 21 Ekim 2021 taahhütname gönderimi 28 Ekim 2021, 6 dönem (Kasım-Aralık) elektronik başvuru 24 Aralık 2021, taahhütname gönderimi 31 Aralık 2021.

Proje sunacak kamu kurum ve kuruluşları, başvuru rehberi, başvuru ekleri ve başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgilere cka.org.tr internet sitesinden ulaşabilecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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