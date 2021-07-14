ÇKA'dan KOBİ'lere teknik destek
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ÇKA'dan KOBİ'lere teknik destek

ÇKA'dan KOBİ'lere teknik destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal kapasitelerini arttırmalarına destek sağlanmak amacıyla yürüttüğü 2021 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını ilan etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal kapasitelerini arttırmalarına destek sağlanmak amacıyla yürüttüğü 2021 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını ilan etti.

Program kapsamında, Adana ve Mersin illerini kapsayan Çukurova Bölgesinde imalat sanayiinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihracat, ticari bilgi ve istihbarat, verimlilik ve yalın uygulamalar konularında, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerine teknik destek sağlanacak.

Toplam bütçesi 3 milyon lira olan teknik destek programı ile bölgede rekabet gücü yüksek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde, ar-ge, yenilik ve verimliliğin sağlanmasına yönelik küçük ve orta ölçekli işletmeler düzeyinde, katma değerli ve yenilikçi üretim kapasitesinin yükseltilmesi suretiyle bölgesel rekabet gücü ve ihracatın artırılması hedefleniyor.

Bir başvuru sahibi, bir takvim yılı içerisinde teknik destek için en fazla iki başvuruda bulunabilecek ve bu takvim yılında en fazla bir proje için destek alabilecek. 2021 yılı sonuna kadar devam edecek program kapsamında her bir destek için Ajans tarafından belirlenen başvuru tarihleri; Temmuz-Ağustos dönemi elektronik başvuru 31 Ağustos 2021 taahhütname gönderimi 7 Eylül 2021, Eylül-Ekim dönemi elektronik başvuru 31 Ekim 2021 taahhütname gönderimi 5 Kasım 2021, Kasım-Aralık dönemi elektronik başvuru 31 Aralık 2021 taahhütname gönderimi 7 Ocak 2022.

Proje sunacaklar, başvuru rehberi, başvuru ekleri ve başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgilere 'cka.org.tr' internet sitesinden ulaşabilecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ÇKA'dan KOBİ'lere teknik destek - Haberler Ekonomi
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