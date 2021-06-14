ÇKA Adana TAYEM'e teknik destek sağlayacak

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemi başvuruları kapsamında, Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) tarafından hazırlanan "Uzaktan Eğitimde Görev Alacak Personele Yönetmenlik ve Kurgu Eğitimi"...