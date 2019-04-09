Ck Enerji'nin Abonelik Hizmetleri "E-Devlet" Kapısında

CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından, elektrik abonelik işlemlerinde e-Devlet döneminin başladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, e-Devlet üzerinden elektrik aboneliği, borç ve başvuru sorgulama gibi işlemlerin daha kolay, hızlı ve güvenli yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, e-Devlet ile işlemlerin maksimum iki dakika sürdüğünü belirterek, "Teknolojiye yaptığımız yatırımla geliştirdiğimiz online işlem merkezimiz, milyonlarca vatandaşımızın hizmet aldığı e-Devlet kapısı üzerinden kullanılmaya başladı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri abonelik başvurusu ya da abonelik iptali gibi işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapabilecek. Yine başvuru ya da borç durumunu sorgulamak isteyen müşterilerimiz de bu işlemlerini e-Devlet'ten takip edebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakal, e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde işlem yapan elektrik abonelerinin elektrik hizmetlerinden aynı gün içinde faydalanmaya başlayacağını bildirdi.

Ayrıca sistem üzerinden yapılan sözleşmeleri, müşterilerin ikamet adreslerine gönderdiklerini ifade eden Bakal, "E-Devlet üzerinden güvenilir bir şekilde elektrik hizmeti alacak olan müşterilerimiz, güvence bedelini de taksitli olarak tüketim faturalarına eklenerek ödeyebilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA